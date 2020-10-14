В Благовещенске открылся шестой Всероссийский фестиваль «Космофест Восточный-2020»

Организаторами мероприятия стали АмГУ, государственная корпорация Роскосмос, правительство Амурской области, министерство образования и науки Амурской области, а также союз машиностроителей России. Трансляцию смотрели 1000 зрителей с уголков всего Дальнего Востока.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в рамках фестиваля порассуждал на тему перспективного развития Амурской области, а также ответил на вопросы студентов.

– Сейчас у нас строится вторая часть Космодрома Восточный. Для Амурской области это не только гордость за нашу страну, но и очень серьезный импульс для системы образования. Сегодня в Амурском государственном университете учиться больше 150 студентов по различным космическим специальностям. Всего в системе образования у нас задействовано огромное количество школ, специализированных классов. Все они уже мечтают стать работниками космических специальностей, – рассказал руководитель области.

Также были вопросы, которые касались перспективного развития города Циолковский. Он строится практически с нуля. По словам губернатора, по плану к 2030 году население будет насчитывать почти 20 000 жителей. Из различных источников, бюджетов на развитие города будет направлено 32 млрд рублей на 25 объектов. Запустили бассейн. Есть планы на открытие медико-санитарной части, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Из развивающихся направлений Василий Орлов также отметил Амурский газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена, мост через Амур, предмостовая зона, что повысит рентабельность большого количества мероприятий. Полным ходом будет развиваться и туризм. Например, канатная дорога, которая сможет привлечь туристов.

На фестивале обсудили тему подготовки специалистов в интересах перспективного развития экономики Амурской области.

Ректор АмГУ Андрей Плутенко рассказал о появлениях новых индустрий, которые требуют за собой новые кадры.

– Мы наблюдаем новые подготовки молодых специалистов по тем направлениям, которые раньше не готовили университеты и колледжи Амурской области. На данный момент перед системой профессионального образования Приамурья стоит очень важная задача– своевременно и с высоким качеством обеспечивать трудовыми ресурсами, квалифицированными работниками не только наши традиционные отрасли экономики, но и новые направления, которые приходят в наши регионы, – рассказал ректор.

АмГУ сегодня является единственным многопрофильным высшим учебным заведением, которое осуществляет подготовку по 72 образовательным программам.

– Университет готовит 100 процентов специалистов для своего региона или очень значительную часть. Мы вместе с Правительством Амурской области обязаны очень быстро, в сжатые сроки запускать образовательные программы для наших новых производств. В прошлом году был создан центр опережающей подготовки, который стал агрегатором всех усилий повышения квалификации, профессиональной переподготовки в Амурской области. После 11 месяцев своей работы обучение в центре дополнительного образования прошли уже 2090 человек, – отметил Андрей Долиевич Плутенко.

Фестиваль уникален еще и тем, что членами жюри, кураторами, координаторами площадок являются летчики-космонавты. Например, на открытии выступил Михаил Корниенко. Он поздравил участников со стартом «Космофеста» и дал напутственные слова.

– Ставьте перед собой хорошие жизненные цели и добивайтесь их. Я думаю, что мероприятие позволит вам определиться с будущей профессией и жизненным вектором, – подытожил космонавт.