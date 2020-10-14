Эмин потребовал публичных извинений от Игоря Крутого после скандального интервью

В интервью Алене Жигаловой Крутой заявил, что в ходе договоренностей о создании в России единой музыкальной премии пять лет назад Агаларов и Фадеев пошли против него — им якобы не понравилось то, что Крутой станет главным в этой инициативе. «Фадеев сказал про меня: а он что, пахан?» — процитировал Крутой слова продюсера, а Агаларова и вовсе обвинил в том, что тот его оболгал. «В мое отсутствие Эмин сказал, что я якобы взял на организацию премии полтора миллиона долларов, что является абсолютной ложью», — возмутился Крутой.

В эксклюзивном комментарии для Super Эмин Агаларов решил ответить на обвинения Игоря Крутого.

— Посмотрел интервью Игоря Яковлевича Крутого в шоу «Алена, блин». Узнал очень много интересных подробностей о себе от того человека, которого я знаю более 25 лет и с которым более 20 лет мы дружили семьями. Неприятно было услышать его фразу, что я его оболгал и обманул, тем более он вывернул эту ситуацию в такую публичную плоскость и с такой подменой фактов, что я просто не могу оставить это все без комментариев, — заявил Агаларов.

— По поводу бюджета, выделенного на премию. Игорь Крутой говорит неправду, что у него бюджета не было. У меня действительно была информация от сотрудника его же компании «АРС» — это было 1,5 миллиона долларов. Я озвучил это на общей встрече с другими продюсерами и был уверен, что все должны об этом знать, поскольку работать договорились прозрачно. Игоря Крутого не было, так как он был на родах своей дочери. После в телефонном разговоре он высказал свое недовольство, что бюджет — это не мое дело и что сумма была не 1,5 млн долларов, а 1 млн. Получается, он лично мне подтвердил ее по телефону, а в интервью сказал, что бюджета не было.

Агаларов также пояснил, что в результате начавшегося конфликта и его «изгнания» Крутым из организации премии сам Эмин понес финансовые потери, которые ему так никто и не возместил.

— Премия была проведена в «Крокус Сити Холле». Я потратил свои деньги на рекламу, а после премии организовывал банкет в ресторане Nobu на 600 человек. Никакие счета мной не выставлялись, потому что была устная мужская договоренность, что я это готов сделать, понимая, что я партнер в этой общей конфигурации. А далее, поскольку после Игорем Крутым было принято решение меня из команды убрать, все, что я лично вложил в эту премию, так оплачено мне и не было. Как только премию провели, я узнал, что уже не вхожу в состав организаторов и участников ни премии, ни радиостанции. Впоследствии именно вся эта ситуация сподвигла меня создать свой холдинг «ЖАРА», куда вошли и телеканал, и радиостанция, и музыкальный фестиваль, и премия, и лейбл.

Эмин поделился и своим личным взглядом на причины случившегося тогда конфликта.

— Я считаю, что всю организацию изначально и развалил именно Игорь Крутой, когда поставил вопрос выбора перед всеми: либо он, либо мы с Максимом Фадеевым.

Эмин Агаларов подчеркнул, что все сказанное Игорем Крутым в его адрес, безусловно, нанесло урон его репутации, поэтому он не смог оставить это без ответной реакции.

— Я совершенно точно буду ждать публичных извинений, — подвел итог сказанному Агаларов.