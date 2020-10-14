Василий Орлов: «Для нас космодром – не только повод для гордости, но серьёзный импульс для развития экономики и системы образования»

В среду, 14 октября, в зале Амурской областной филармонии состоялось торжественное открытие Всероссийского молодежного космического фестиваля «Космофест Восточный-2020». Как само открытие, так и мероприятия фестиваля для зрителей прошли в режиме онлайн. Важность события и развития космической отрасли в целом отметил губернатор области Василий Орлов.

— В Приамурье сейчас строится вторая очередь космодрома Восточный. Идёт серьезная проработка по сверхтяжелой ракете, пилотируемым пускам и водородному топливу и многому другому. Для Амурской области космодром — это не только повод для гордости за нашу страну. Это серьезный импульс для развития системы образования, экономики. Сейчас с нуля строится город Циолковский, который, по планам, к 2030 году будет насчитывать почти 20 тысяч жителей. Это возможность предприятиям области участвовать в космической деятельности. Это «вызов» для системы образования региона. Сегодня на Восточном работают 66 выпускников АмГУ. Только в Амурском госуниверситете по различным космическим специальностям учится более 150 студентов. Всего в системе образования задействовано большое число специализированных классов, а это 400 детей. Все они в душе мечтают прикоснуться к космосу. Мы надеемся, что вы, сегодняшние участники «Космофеста», найдете себя в космической отрасли. Со стороны власти мы всецело будем поддерживать и развитие космодрома, и развитие космических образовательных программ. Поздравляю с открытием фестиваля, желаю успехов каждому из вас, — сказал Василий Александрович.

Провёл глава региона и отдельную TED-лекцию, а ещё ответил на вопросы аудитории. В частности, рассказал о планах по развитию ЗАТО Циолковский.

— Планы развития Циолковского рассчитаны до 2030 года, к этому времени город будет насчитывать порядка 18,5 тысячи жителей. Из различных источников на развитие города планируется направить порядка 32 миллиардов рублей. Средства будут направлены на 25 социальных объектов, 2 школы и 3 детских сада. Есть планы по строительству медико-санитарной части, которую укомплектуют самым современным оборудованием; по созданию крупного спортивного объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса; по проведению благоустройства и созданию комфортной городской среды, — сказал Василий Орлов.