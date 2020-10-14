На лучшей в мире фотографии дикой природы красуется амурский тигр
Лучшую в мире фотографию дикой природы сделал Сергей Горшков в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Итоги ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year подвёл музей естественной истории в Лондоне. Фотография, на которой изображён амурский тигр, взяла главный приз.
Wildlife Photographer of the Year — это крупнейший конкурс фото дикой природы, который с 1965 года проводит британский Музей естественной истории. Впервые в истории конкурса победителем стал фотограф из России, сообщает пресс-служба Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Лучшую в мире фотографию дикой природы 2020 года сделали в Приморье. Музей естественной истории в Лондоне по итогам ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year наградил главным призом фотографа Сергея Горшкова за снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" @amurleo_land Это крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы, который проводит с 1965 года британский Музей естественной истории. Российский фотограф впервые стал победителем этого конкурса. ⠀
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