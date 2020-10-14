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14октября
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сегодня, 16:05 0

В Благовещенске почти закончили благоустройство дворов

В Благовещенске почти закончили благоустройство дворов

В столице Приамурья почти закончили благоустройство дворов. Во дворах по улице Кантемирова, 11, 11/1, 9 и 7, а также на Лазо, 58 и Зейской, 49 осталось только установить урны и лавочки. А около Строителей, 79/1 и 79/3 уже завершают асфальтирование проездов. По Дьяченко 6 и 6а почти готовы дорожки из плитки и проезды.

Всего в этом году ремонтируется 24 двора – на Ленина, Лазо, Зейской, Шевченко, 50-летия Октября, Институтской, Амурской, Пионерской, Калинина, Кантемирова, Дьяченко и Строителей. Здесь оборудовали водоотведение, освещение, а также уложили дорожное покрытие и тротуарную плитку. В некоторых дворах по проектам жильцов установили урны и лавочки.

Ремонт дворов в Благовещенске проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство в этом году выделили 118 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дороги #жизнь #мэрия #строительство

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