Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:44 0

Только арест личного транспорта заставил амурчан закрыть долги по алиментам и кредитам

Только арест личного транспорта заставил амурчан закрыть долги по алиментам и кредитам
Фото: domsovet.tv

Служба судебных приставов выявила два случая невыплаты алиментов на общую сумму более 650 тысяч рублей, сообщает управление ФССП России по Амурской области.

Первый из них произошел в городе Тынде. Мужчина был должен по кредитным платежам сумму, превышающую 450 тысяч рублей. Житель Тынды хоть и производил выплаты, но они были нерегулярными и не могли погасить долг по заёмным средствам. Для того чтобы побудить мужчину к оплате остатка долга, судебный пристав-исполнитель предупредил амурчанина, что на его транспортное средство будет наложен арест. После этого деньги на оплату задолженности были найдены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Второй случай произошел в Мазановском районе. Женщина накопила долг по алиментам на содержание троих детей на сумму около 200 тысяч рублей. Задолженность удалось взыскать в полном объеме только после ареста нового автомобиля у горе-матери. После этого деньги были найдены в кратчайшие сроки.

Просмотров всего: 258

#закон

распечатать


Общество 5

Депутаты Госдумы поддержали три законопроекта, обусловленных обновлённой Конституцией
Происшествия 3

За изготовление и сбыт гашишного масла амурчанин получил 18 лет колонии

Общество

В Приамурье суд обязал обеспечить льготным лекарством инвалида первой группы
Общество 3

Жертва мошенников: «Я плохо помню, что они говорили, но музыка будто загипнотизировала меня»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь