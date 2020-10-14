Только арест личного транспорта заставил амурчан закрыть долги по алиментам и кредитам

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Служба судебных приставов выявила два случая невыплаты алиментов на общую сумму более 650 тысяч рублей, сообщает управление ФССП России по Амурской области.

Первый из них произошел в городе Тынде. Мужчина был должен по кредитным платежам сумму, превышающую 450 тысяч рублей. Житель Тынды хоть и производил выплаты, но они были нерегулярными и не могли погасить долг по заёмным средствам. Для того чтобы побудить мужчину к оплате остатка долга, судебный пристав-исполнитель предупредил амурчанина, что на его транспортное средство будет наложен арест. После этого деньги на оплату задолженности были найдены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Второй случай произошел в Мазановском районе. Женщина накопила долг по алиментам на содержание троих детей на сумму около 200 тысяч рублей. Задолженность удалось взыскать в полном объеме только после ареста нового автомобиля у горе-матери. После этого деньги были найдены в кратчайшие сроки.