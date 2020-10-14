Центробанк предложил ввести в обращение цифровой рубль

Цифровой рубль может стать новой формой денег в России. Использовать их предлагают вместе с наличными и безналичными деньгами. Цифровым рублём могут выдавать зарплату, пособия и другие платежи. Однако граждане должны сами выбирать удобную для них форму денег.

Эмиссию будет осуществлять Банк России. При этом специалисты обеспечат простоту перевода рубля из одной формы в другую. Для этого потребуется дополнительная платежная инфраструктура.

Сейчас у наличных есть свой уникальный номер на банкноте, безналичные деньги имеют записи на счетах банков. А вот цифровым рублям присвоят уникальные коды в электронных кошельках. То есть перевод рублей между пользователями будет сопровождаться передачей кодов.

Пользоваться новым видом денег можно будет даже без доступа к интернету и мобильной связи. Банк России разработает цифровой рубль поэтапно. После оценки возможностей запустят пилотную версию цифрового рубля на ограниченном круге пользователей. Если всё пройдёт успешно, то начнётся разработка основной платформы.

Новый вид валюты поспособствует укреплению экономики и финансовой стабильности. Также должна повыситься прозрачность расчетов, а риски финансовой нечистоплотности — снизиться. Экономисты смогут провести анализ на основе больших массивов данных.

Также при офлайн-переводах цифровых рублей появится защита. Например, лимит на сумму разовой операции и на общую сумму операций в течение какого-то периода. Возможно ограничение на количество операций.

А государство сможет отслеживать движение средств в рамках госконтрактов. Например, если цифровые рубли выделили на соцвыплаты, то их нельзя будет потратить на оргтехнику. Такие ограничения будет контролировать платежная система или «умные контракты», сообщает РИА Новости.