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14октября
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сегодня, 15:49 5

В Приамурье на 10% подорожало подсолнечное масло

В Приамурье на 10% подорожало подсолнечное масло
Фото: pixabay.com

В сентябре 2020 года в Амурской области на 10% подорожало подсолнечное масло, на 4% сахар и на 1,5-2,7% колбаса, чай и вермишель.

Пшено подешевело на 1,5%, рис на 0,8%, охлажденные и замороженные куры на 0,5%, мясные консервы на 0,4%. Стали ниже цены и на некоторые фрукты и овощи: капуста стала дешевле на 14,1%, картофель на 12,7%, лук на 5,5%, яблоки на 2,3%. При этом дороже стали огурцы и свежие помидоры — на 27,5% и 16,9% соответственно, сообщает Амурстат.

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#жизнь

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    подсолнухи пошли за границу за доллары, что же будет дальше?))

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Я пользуюсь ,нашим соевым,живу на Лазо и вижу каждый день грузовики с прицепами,нашу сою везут в Китай,значит и соевое вскоре подорожает,ну не подешевеет же хм.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Неурожай подсолнечника в этом году. Об этом предупреждали пару месяцев назад. Сейчас еще народ бросится делать запасы после этой новости, цена еще подскочит...

  • амурская алена

    амурская алена
    50 минут назад

    Да и пусть дорожает,для здоровья,полезно готовить на пару или варить,с натуральными приправами.

  • 111paxa111

    111paxa111
    8 секунд назад

    мне кажется, процентов на 25-30 подарожало, Агинское стоило рублей 78, сейчас за сотку. Сахар весной стоил чуть за 30, сейчас уже за 50

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