В Приамурье на 10% подорожало подсолнечное масло

В сентябре 2020 года в Амурской области на 10% подорожало подсолнечное масло, на 4% сахар и на 1,5-2,7% колбаса, чай и вермишель.

Пшено подешевело на 1,5%, рис на 0,8%, охлажденные и замороженные куры на 0,5%, мясные консервы на 0,4%. Стали ниже цены и на некоторые фрукты и овощи: капуста стала дешевле на 14,1%, картофель на 12,7%, лук на 5,5%, яблоки на 2,3%. При этом дороже стали огурцы и свежие помидоры — на 27,5% и 16,9% соответственно, сообщает Амурстат.