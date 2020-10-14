Роспотребнадзор сообщил о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры», — говорится в сообщении.

К другим противопоказаниям также относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Детям до 18 лет также нельзя проводить вакцинацию из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности препарата.

В ведомстве также отметили, что ожидаемая дата регистрации вакцины остается прежней — 15 октября. Даты поступления вакцины в гражданский оборот будут известны позднее.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября.