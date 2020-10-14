Объявлен тендер на реконструкцию дороги Благовещенск – Свободный

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Для реконструкции трассы Благовещенск — Свободный ГКУ «Амурупрадор» объявило тендер на право заключения контракта, сообщает RosTender.info. Планируется провести ремонт с 47 километра по 63 километр автодороги.

На участке в 16 километров необходимо восстановить и закрепить трассу автомобильной дороги и искусственных сооружений, полосу отвода дороги, пикетажа и знаков закрепления вдоль трассы. Кроме того, необходимо нанести на дорогу вертикальную разметку, а также установить металлические гофрированные трубы, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 5 ноября 2020 года.

По плану ГКУ «Амурупрадор», все работы должны быть завершены к 15 августа 2024 года.

Напомним, что 7 октября итоговая комиссия по приемке в эксплуатацию оценила готовность шести километров трассы с 129 километра по 135 километр.