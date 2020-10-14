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14октября
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сегодня, 14:43 5

Депутаты Госдумы поддержали три законопроекта, обусловленных обновлённой Конституцией

Депутаты Госдумы поддержали три законопроекта, обусловленных обновлённой Конституцией
Фото: РИА Новости

В первом чтении в Государственной думе одобрили три законопроекта. Их президент внёс после обновления Конституции.

Депутаты поддержали новую редакцию законопроекта о правительстве и приняли поправки в законы о российской прокуратуре и Конституционном суде.

— Конституционные инициативы президента направлены на повышение качества власти, укрепление суверенитета России. Их поддержало большинство граждан в ходе общероссийского голосования. В частности, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной, — подчеркнул Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.

Законопроект закрепляет новые конституционные полномочия парламента по формированию правительства. Председатель правительства, его заместители и федеральные министры теперь будут назначаться президентом на должность только после того, как их утвердит Государственная дума.

Депутаты поддержали и поправки в закон о Конституционном суде. Его предлагается наделить правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов.

Поправками в федеральный закон о прокуратуре уточняются полномочия прокуратуры РФ, устанавливается новый порядок назначения на должности, вводятся ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора, сообщает пресс-служба Госдумы ФС РФ.

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#гордума #закон

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    а народу что то будет?

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    а народ тут причем, тут идет отшлефовка вертикали власти

  • Apriori

    Apriori
    1 час назад

    народу будут новые налоги...

  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    народу? в суд не ходи, в прокуратуру не пиши, везде "наши" сами разберёмся..........

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    38 минут назад

    Народу телевизор, чтобы смотрели и радовались как же хорошо некоторые сограждане живут

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