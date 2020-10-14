Возле АмГУ установили макет ракеты-носителя «Ангара-А5»

В среду, 14 октября, состоялась церемония открытия космической аллеи АмГУ, на которой представили макет ракеты-носителя семейства «Ангара-А5» тяжёлого класса. На космодроме Восточный сейчас идёт строительство стартового стола для запуска этой модели, а в АмГУ полным ходом готовят специалистов, которые в будущем будут обеспечивать старты таких ракет. Макет изготовили на дочернем предприятии ЦЭНКИ.

В этом году шестой «Космофест Восточный-2020» проходит в необычных условиях, в основном — в режиме онлайн, но организаторы фестиваля очень надеются, что он вызовет такой же интерес, как и предыдущие. В общей сложности в мероприятии приняли участие уже больше 7 000 человек.

АмГУ является одним из ведущих вузов на Дальнем Востоке, который осуществляет подготовку специалистов ракетно-космической отрасли, а также популяризирует космическую космонавтику. Ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко поблагодарил Роскосмос и центр эксплуатации объектов наземной комической инфраструктуры за такой прекрасный подарок. Также он отметил, что ракета «Ангара-А5» является теперь не только украшением студенческого городка университета, но и символом дружбы, сотрудничества.

– Хочу поздравить с хорошим стартом нашего VI Всероссийского молодежного космического фестиваля «Космофест Восточный-2020». Мы начали готовить специалистов для Космодрома в 2009 году. Если учесть, что до этого в нашей стране не один вуз восточнее Красноярска не вел подготовку специалистов для ракетно-космической отрасли, то мы понимали, что это задача не только интересная, но и очень тяжелая. Абсолютно уверен, что мы бы не справились успешно без 11-летней дружбы, поддержки со стороны наших партнеров, а именно государственной корпорации «Роскосмос» и нашего главного индустриального партнера и работодателя – Центра эксплуатации объектов наземной комической инфраструктуры. Именно это сотрудничество позволило нам подготовить из наших амурских ребят уже более 100 молодых специалистов, которые сегодня работают на космодроме. Часть из них получила космические специальности, но работают и наши энергетики, автоматчики, специалисты по информационным технологиям, техносферной безопасности и другие коллеги. Очень надеемся, что совместная задача, которую решаем, готовя молодых ребят для работы на космодроме, будет продолжаться еще долгие годы, – отметил Андрей Плутенко.

Директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Сергей Ерёмин также выразил большую надежду, что этот ракетно-космический комплекс приведет нас к мечте об освоении космоса. В этом помогут выпускники, которые в 2020 году получили дипломы о высшем образовании направления «Ракетные комплексы и космонавтика» инженерно-физического факультета. Этот выпуск стал важным событием развития космической истории вуза и Амурской области. Они стали первыми работниками космодрома Восточный.

Отметим, что АО «ЦЭНКИ» подарили амурской земле уже не первый макет их ракет-носителей. Все прибывающие в благовещенский аэропорт Игнатьево встречаются лицом к лицу с легендарной и супернадежной ракетой «Союз-2». Сегодня же на площадке АмГУ установлен макет «Ангары-А5».