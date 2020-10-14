В Приамурье облачно и прохладно: прогноз погоды на 15 октября

Температура ночью по северу -4°С…-9°С, местами -9°С…-14°С, по югу -2°С …-7°С. Днём по северу переменная облачность, местами мокрый снег и снег. По югу малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура по северу +1°С …+6°С, по югу +3°С …+8°С, местами по области 0°С…-5°С.

В Белогорске, Завитинске, Райчихинске и Архаре завтра ясно, без осадков. Днём температура -1°С...+5°С, ночью -3°С...-4°С, ветер западный до 4-9 метров в секунду.

В Свободном завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -1°С...+4°С, ночью до -6°С. Ветер западный до 4-9 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, без осадков. Днём температура -2°С...+3°С, ночью до -4°С. Ветер западный до 9 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -2°С...+4°С, ночью -4°С...-5°С. Ветер западный и северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

В Сковородине облачно, без осадков. Днём воздух прогреется до +4°С, ночью столбик термометра опустится до -8°С. Ветер западный до 4-10 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность. Днём столбик термометра поднимется до +1°С, ночью опустится до -8°С. Ветер западный и северо-западный до 5-12 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью переменная облачность, днём ясно, без осадков. Температура воздуха ночью около -2°С…-4°С, днём +6°С...+8°С. Ветер западный, юго-западный до 5-10 метров в секунду.