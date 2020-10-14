У жительницы Свободного арестовали квартиру из-за взятки

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Амурчанка, осуждённая за получение взятки, выплатила уголовный штраф в размере 400 тысяч рублей после того, как судебный пристав-исполнитель наложил арест на жилое помещение.

Жительницу Свободного осудили за получение взятки в значительном размере. Амурчанке назначили дополнительное наказание — штраф в размере 20-кратной суммы взятки. Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель сообщил должнице о возбуждении исполнительного производства. У жительницы Приамурья в собственности имеются два жилых помещения. На одно из них наложили арест. Должница решила не дожидаться реализации квартиры и в кратчайшие сроки полностью оплатила уголовный штраф, сообщает управление ФССП России по Амурской области.