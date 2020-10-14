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14октября
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сегодня, 14:18 0

За изготовление и сбыт гашишного масла амурчанин получил 18 лет колонии

За изготовление и сбыт гашишного масла амурчанин получил 18 лет колонии
Фото: pixabay.com

За незаконный сбыт более 2,7 килограмм наркотиков осуждены двое жителей Михайловского района. Справедливость приговора признали присяжные заседатели.

В 2018 году мужчина 46 лет изготовил для продажи 1,2 килограмма гашишного масла, а затем продал его. Правоохранители изъяли товар у покупателя. В дальнейшем мужчина действовал уже не один — вместе со своим 31-летним земляком он пытался сбыть ещё 1,5 килограмма гашишного масла. Уголовное дело расследовалось ФСБ России по Амурской области. Обвинительное заключение утверждено прокурором области.

Подсудимые пытались доказать присяжным заседателям свою невиновность, однако, им это не удалось. В итоге 46-летний амурчанин получил 18 лет колонии строгого режима, 31-летний — 16 лет и 3 месяца. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон #происшествия

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