Доходы в бюджет Амурской области восстанавливаются

В Приамурье восстанавливаются доходы в бюджет. Так замедлили снижение налоговые и не налоговые поступления. На 1 октября они сократились на 5% и составили 7,5 трлн.рублей. Но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%, а месяцем позже – 7%.

— Наибольшее снижение региональных доходов наблюдается по налогу на прибыль и в основном касается субъектов с высокой долей сырьевого сектора. На 1 октября регионы потеряли 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, темп снижения начал замедляться с июля-августа, когда доход от налога снижался на 18%. Сумма налога на прибыль за 9 месяцев - 2,2 трлн. Рублей. Одновременно увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета. За девять месяцев сумма составила 2,4 трлн. рублей, что на 57% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За то же время на 10,3 трлн. рублей профинансированы расходы регионов, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года, — сообщили в пресс-службе областного правительства.