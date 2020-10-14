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14октября
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сегодня, 13:29 3

В Благовещенске запретили парковаться вдоль трёх улиц

В Благовещенске запретили парковаться вдоль трёх улиц

В Благовещенске вдоль Калинина, Ленина и Воронкова нанесут ещё и желтую разметку. Она запретит автомобилистам останавливаться или парковаться. Это улучшит пропускную способность дорог.

— Жёлтая разметка обозначает места, где запрещена остановка. Она применяется самостоятельно или с дорожными знаками. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность — штраф в 500 рублей. Однако, она вступит в силу только после полной сдачи участка дороги в эксплуатацию, — пояснили в городском ГИБДД.

Помимо разметки установят соответствующие дорожные знаки. Жёлтые полосы из холодного пластика уже появились вдоль Ленина рядом с 50-летия Октября. Скоро такие же появятся вдоль Воронкова в районе авторынка, а также на обновлённых участках Калинина, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    37 минут назад

    Очень хочется надеяться, что на жёлтую полоску будут обращать внимание. Но пока что, к сожалению, единственный знак, который на дороге реально что-то запрещает - это бетонный блок

  • Allenga

    Allenga
    26 минут назад

    Придется чаще чистить обочины.

  • Papanchak

    Papanchak
    12 минут назад

    А как они смогут чистить обочины, если они будут все машинами заставлены?)))

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