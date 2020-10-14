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14октября
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сегодня, 13:32 0

Амурские рукодельники представят свои работы на выставке «Дары мастерства»

Амурские рукодельники представят свои работы на выставке «Дары мастерства»
Фото: http://www.aodnt.ru/

Более 40 амурских мастеров представят свои работы, выполненные в разных техниках, на традиционной выставке клуба народного творчества АОДНТ «Светлица».

Гости выставки увидят работы в технике керамика, роспись по ткани и дереву, папье-маше, лоскутная и текстильная кукла, художественное вязание, бисероплетение и войлоковаляние. На отчётной экспозиции мастера представят самые необычные изделия в традиционной и авторской техниках. Здесь же удастся узнать о достижениях клуба за 2020 год.

Выставка объединит работы умельцев из Приамурья — участников пленэра и семинара «Амурский сувенир». Магниты, панно, разделочные доски, шкатулки и матрёшки из дерева выполнены мастерами в технике кистевой и графической росписи. Проект проходил в дистанционном формате и объединили 100 мастеров, которые провели более 60 мастер-классов для участников из разных регионов Дальнего Востока.

Экспозиция будет работать с 9 ноября по 7 декабря включительно с 9:00 до 18:00 часов ежедневно, вход на выставку свободный.

Изделия мастеров клуба «Светлица» можно будет увидеть в онлайн- формате на официальном сайте www.aodnt.ru.

Клуб мастеров декоративно-прикладного искусства «Светлица» создан при Амурском областном Доме народного творчества в январе 2015 года. Деятельность клуба направлена на возрождение, сохранение и развитие народных традиций, культурных ценностей народов, проживающих на территории Амурской области, сообщает сайт АОДНТ.

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#жизнь #культура

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