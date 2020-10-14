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14октября
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сегодня, 13:24 0

Амурчанин получил девять лет за убийство сына

Амурчанин получил девять лет за убийство сына
Фото: pixabay.com

В Амурской области за убийство сына осудили жителя Зейского района. Мужчина получил девять лет в колонии строго режима, сообщает прокуратура Приамурья.

В мае 2020 года на совместном сабантуе в посёлке Октябрьский Зейского района 34-летний отпрыск не сошёлся во мнениях с отцом, и когда аргументы кончились, не придумал ничего лучше, как применить силу: молодой человек избил отца. 59-летний мужчина решил преподать урок вежливости и уважения старших, для лучшего усвоения материала использовал охотничье ружьё 16 калибра. Последнее слово в конфликте оказалось за старшим поколением, мужчина выстрелил в сына, в результате огнестрельного ранения груди и живота потерпевший скончался на месте.

Последователь Ивана Грозного вину свою частично признал, сказал, что сына убивать не хотел, а как так вышло — вообще не понял.

Суд учёл все обстоятельства и согласился с позицией государственного обвинения, содеянное квалифицировали статьёй «убийство». Отягчающим обстоятельством назвали алкогольное опьянение, а смягчающим стало поведение потерпевшего: оно , по мнению суда, было противоправным и явилось поводом для преступления.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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#происшествия #суды #криминал

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