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14октября
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сегодня, 13:11 0

В Приамурье суд обязал обеспечить льготным лекарством инвалида первой группы

В Приамурье суд обязал обеспечить льготным лекарством инвалида первой группы
Фото: pixabay.com

В Прокуратуру города Благовещенка поступило обращение от жительницы областного центра о нарушении её прав в части льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Заявительнице по показаниям врачебной комиссии как инвалиду I группы был назначен препарат, входящий в территориальную программу, устанавливающую перечень лекарственных препаратов, отпускаемых гражданам установленных групп населения и категорий заболевания по рецептам врачей бесплатно. При попытке получить препарат гражданка получила отказ в связи с отсутствием лекарства, а своевременная закупка препарата не была произведена.

Прокуратура Благовещенска произвела проверку, по итогам которой были выявлены нарушения. Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, по решению которого региональное министерство здравоохранения обязали обеспечить заявительницу лекарством. После этого женщину обеспечили необходимым препаратом.

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#закон #здоровье #медицина #суды

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