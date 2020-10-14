В Приамурье суд обязал обеспечить льготным лекарством инвалида первой группы

Фото: pixabay.com

В Прокуратуру города Благовещенка поступило обращение от жительницы областного центра о нарушении её прав в части льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.



Заявительнице по показаниям врачебной комиссии как инвалиду I группы был назначен препарат, входящий в территориальную программу, устанавливающую перечень лекарственных препаратов, отпускаемых гражданам установленных групп населения и категорий заболевания по рецептам врачей бесплатно. При попытке получить препарат гражданка получила отказ в связи с отсутствием лекарства, а своевременная закупка препарата не была произведена.

Прокуратура Благовещенска произвела проверку, по итогам которой были выявлены нарушения. Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, по решению которого региональное министерство здравоохранения обязали обеспечить заявительницу лекарством. После этого женщину обеспечили необходимым препаратом.