В правительстве России утвердили порядок утилизации пищевых продуктов
С 1 января 2021 года в силу вступит документ об утилизации пищевых продуктов. В нём прописали варианты переработки списанных продуктов. Это нужно для уменьшения пищевых отходов на свалках. Списанные продукты превратятся в удобрения, биогаз или твёрдое топливо. Также их будут использовать как корм для сельхозживотных, сообщает информационный портал «Ветеренария и жизнь».
Обязательное условие – ветеринарно-санитарная экспертиза. В Россельхознадзоре пояснили, что это нужно для исключения распространения заболеваний. Например, болезни свиней —африканской чумы. Порядок отбора проб для экспертизы и правила её проведения также прописали в документе.
Если продукты содержат загрязнители, то их уничтожат до непригодного для использования состояния. Уничтожение должно пройти без вреда для людей, животных и окружающей среды. Правила уничтожения опасных некачественных продуктов прописаны в отдельном пункте. Их будут уничтожать под контролем органа госнадзора. Присутствовать проверяющий может дистанционно – по видеосвязи. Однако, новый порядок не распространяется на утилизацию некачественного и опасного зерна.
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