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14октября
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сегодня, 13:05 1

В правительстве России утвердили порядок утилизации пищевых продуктов

В правительстве России утвердили порядок утилизации пищевых продуктов

С 1 января 2021 года в силу вступит документ об утилизации пищевых продуктов. В нём прописали варианты переработки списанных продуктов. Это нужно для уменьшения пищевых отходов на свалках. Списанные продукты превратятся в удобрения, биогаз или твёрдое топливо. Также их будут использовать как корм для сельхозживотных, сообщает информационный портал «Ветеренария и жизнь».

Обязательное условие – ветеринарно-санитарная экспертиза. В Россельхознадзоре пояснили, что это нужно для исключения распространения заболеваний. Например, болезни свиней —африканской чумы. Порядок отбора проб для экспертизы и правила её проведения также прописали в документе.

Если продукты содержат загрязнители, то их уничтожат до непригодного для использования состояния. Уничтожение должно пройти без вреда для людей, животных и окружающей среды. Правила уничтожения опасных некачественных продуктов прописаны в отдельном пункте. Их будут уничтожать под контролем органа госнадзора. Присутствовать проверяющий может дистанционно – по видеосвязи. Однако, новый порядок не распространяется на утилизацию некачественного и опасного зерна.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Ну, директора школ и детских садов - ДЕРЖИТЕСЬ!!!

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