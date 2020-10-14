В правительстве России утвердили порядок утилизации пищевых продуктов

Обязательное условие – ветеринарно-санитарная экспертиза. В Россельхознадзоре пояснили, что это нужно для исключения распространения заболеваний. Например, болезни свиней —африканской чумы. Порядок отбора проб для экспертизы и правила её проведения также прописали в документе.

Если продукты содержат загрязнители, то их уничтожат до непригодного для использования состояния. Уничтожение должно пройти без вреда для людей, животных и окружающей среды. Правила уничтожения опасных некачественных продуктов прописаны в отдельном пункте. Их будут уничтожать под контролем органа госнадзора. Присутствовать проверяющий может дистанционно – по видеосвязи. Однако, новый порядок не распространяется на утилизацию некачественного и опасного зерна.