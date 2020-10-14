За неделю на Дальнем Востоке поймали 7,8 тысячи тонн лосося

Фото: pixabay.com

На 12 октября в ДФО добыли 295 тысяч тонн тихоокеанского лосося — это 44 % от рекордного уровня 2018 года. За неделю выловили 7,8 тысячи тонн рыбы, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

На Дальнем Востоке активно добывают тихоокеанского лосося в Сахалинской области и Приморском крае. На Сахалине выловили 61,7 тысячи тонн рыбы.

Промышленное рыболовство тихоокеанского лосося завершили в Камчатском (191,5 тысячи тонн) и Хабаровском краях (33,2 тысячи тонн), в Магаданской области (5,4 тысячи тонн) и Чукотском АО (1,9 тысячи тонн).

В этом году вылов пелагический видов рыб превысили показатели прошлого года на 96и%. Всего выловили 211,55 тысячи тонн сардины, иваси, скумбрии и сайры. Добычей рыбы занимается 56 судов, 55 в экономической зоне России, 1 в открытом море.