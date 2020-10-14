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14октября
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сегодня, 13:00 2

За неделю на Дальнем Востоке поймали 7,8 тысячи тонн лосося

За неделю на Дальнем Востоке поймали 7,8 тысячи тонн лосося
Фото: pixabay.com

На 12 октября в ДФО добыли 295 тысяч тонн тихоокеанского лосося — это 44 % от рекордного уровня 2018 года. За неделю выловили 7,8 тысячи тонн рыбы, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

На Дальнем Востоке активно добывают тихоокеанского лосося в Сахалинской области и Приморском крае. На Сахалине выловили 61,7 тысячи тонн рыбы.

Промышленное рыболовство тихоокеанского лосося завершили в Камчатском (191,5 тысячи тонн) и Хабаровском краях (33,2 тысячи тонн), в Магаданской области (5,4 тысячи тонн) и Чукотском АО (1,9 тысячи тонн).

В этом году вылов пелагический видов рыб превысили показатели прошлого года на 96и%. Всего выловили 211,55 тысячи тонн сардины, иваси, скумбрии и сайры. Добычей рыбы занимается 56 судов, 55 в экономической зоне России, 1 в открытом море.

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#животные

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    народу будут бесплатно раздавать

  • амурская алена

    амурская алена
    23 минуты назад

    Эх покушать бы,свеже-выловленного лосося,такая вкусняшка,а не то ,что мы едим иногда,сто раз размороженный,аж разваливается.

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