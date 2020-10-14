Российские медики настороженно относятся к лекарству от коронавируса

Препарат «Арепливир» — по сути, аналог японского «Фавипиравира», который активен в отношении РНК-содержащих вирусов, в том числе и CoViD-19. Одна упаковка российского лекарства из 40 таблеток стоит 12 300 рублей. Рецепты с этим препаратом пока в России редкость. И дело не только в цене.

— Мои родители — пенсионеры. Сначала заболел папа, начались симптомы как при ОРВИ. В поликлинике участковый врач осмотрел, выписал больничный лист и отправил лечиться от простуды противовирусными препаратами. Скоро заболела и мама, в поликлинике брать мазок отказались, тогда она за деньги вызвала специальный медсервис. Так родители узнали, что у них ковид. В итоге в назначении врача прописано всё что угодно: антибиотик, противовирусный препарат, средство от аллергии. Но лекарства от коронавируса там нет, — рассказала Лайфу москвичка Марина.

Как рассказал врач-терапевт Владислав Татаринский, антиретровирусный препарат «Фавипиравир» (FPV) с марта 2020 года экспериментально используется для лечения CoViD-19 в Японии. Препарат известен давно, но о его эффективности в отношении разных вирусов сложно утверждать на 100%, так как в базах Кокрейновской библиотеки (основная база данных доказательной медицины) он вообще не значится, а это говорит о том, что исследований, доказывающих его эффективность, нет, считает он.

Владислав Татаринский уточнил, что препарат «Фавипиравир» можно использовать, но только по назначению и рекомендации врача, так как у лекарства есть противопоказания, например печёночная недостаточность или же возможные побочные явления при беременности или её планировании, так как препарат проникает в семенную жидкость.

Врач-терапевт Виктор Лишин отметил, что в разных странах отношение к препарату неоднозначное.

— Например, у японцев есть данные, что при длительном приёме этого противовирусного препарата у пациентов были осложнения на почки. А немецкие врачи считают, что он эффективен, но у них нет полной доказательной базы. И поэтому, так как нет достаточного количества данных по времени и числу пациентов с назначенным препаратом, однозначно рекомендовать его нельзя, — говорит Виктор Лишин. — Нет пула исследований и доказательной базы об эффективности «Фарипировира». Поэтому утверждения о его эффективности могут быть только предположительными и очень сдержанными. Мы не знаем, насколько он эффективен и насколько будет помогать при коронавирусе.

По словам эпидемиолога, вклад в увеличение количества выявляемых случаев в том числе вносит и расширение объёмов тестирования.

Врач-терапевт Альбина Стрельникова считает, что настороженное отношение медиков к «Арепливиру» оправданно: ведь большинство врачей мыслят категориями доказательной медицины, а лекарство ещё не прошло все необходимые испытания.

— Не назначать непроверенное средство — это правильная позиция. Во-первых, из экономических соображений, так как это трата немалых денег, учитывая цену этого препарата, а во-вторых, из этических, так как пациент не хочет быть подопытным, — пояснила Альбина Стрельникова. — Врачи — воробьи стреляные и прекрасно знают, что лучше не бежать с инициативой впереди всех, чтобы потом не быть за всё виноватым. Поэтому и не назначают.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что проявление определённого консерватизма врачебным сообществом скорее плюс. Особенно, если состояние пациента позволяет обойтись без применения того или иного лекарства. «Фавипиравир» препарат относительно новый, до конца не изученный, к тому же он обладает целым рядом серьёзных побочных эффектов, в том числе тератогенным (влияние на развитие эмбриона).

— Отказываться от него не стоит, но и огульно применять при малейших подозрениях на ковид тоже неверно. Это точно не средство первого выбора, — полагает Николай Беспалов.