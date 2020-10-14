Жертва мошенников: «Я плохо помню, что они говорили, но музыка будто загипнотизировала меня»

Полиция регулярно предупреждает о том, что никому и ни за что нельзя передавать СМС-коды от банка. Несмотря на это, жители Приамурья регулярно пополняют счета мошенников. Мы поговорили с жертвой мошенничества, чтобы понять, что же заставляет взрослых людей совершать необдуманные поступки, а также узнали, что на этот счет думают представители банка и полицейские.

Загипнотизировала музыка

Случай, о котором неприятно вспоминать, произошел с Викторией 30 сентября 2020 года. Женщина занималась домашними делами, и вдруг раздался звонок. Собеседница обратилась к Виктории по имени-отчеству, представилась работником банка и сообщила, что кто-то из сотрудников Сбербанка хочет незаконно взять кредит на её имя.

— Для того чтобы «поймать» недобросовестного сотрудника, она предложила мне довести до конца операцию оформления кредита, а потом якобы отменить её. Таким образом, с помощью СМС-кодов, которые мне приходили, я оформила кредит, а потом перевела деньги на счет мошенников. Естественно, никакой отмены операции не последовало, — рассказывает Виктория.

Женщина признается, что не раз слышала о мошенничестве, более того, она помнит, что вместе с СМС-кодами ей приходили предупреждения о том, что не стоит передавать информацию третьим лицам. Виктория читала эти сообщения и все равно делала то, что ей говорят.

— Для оформления всей этой операции мне звонили несколько раз и с разных номеров. Я плохо помню, что конкретно я отвечала и что говорили мне. Скажу одно — мошенники разговаривали именно так, как это делают настоящие сотрудники банка, никаких сомнений у меня не возникло. И ещё в перерывах, когда меня переключали от одного «специалиста» на другого, звучала какая-то необычная музыка, как будто электронная. Такое чувство, что она меня гипнотизировала.

Чтобы полностью восстановить ход событий, женщине пришлось идти в банк и брать распечатку операций. В итоге семья лишилась 126 тысяч рублей – на 96 500 рублей Виктория оформила кредит и тут же перевела деньги мошенникам, ещё 29 500 рублей она перевела со своей карты.

Нужно отметить, что это не самая крупная потеря. Например, по информации пресс-службы областного МВД, в октябре этого года по такой же схеме жительница Новокиевского Увала перевела мошенникам 185 тысяч рублей, а жительница Благовещенска — 200 тысяч рублей. В августе амурчанка перевела мошенникам в общей сложности около 9 миллионов рублей — звонки от разных банков ей поступали в течение недели.

Ликвидировать мошенников должна полиция

В Сбербанке о ситуации знают. По словам специалистов банка, такой формой отъёма денег занимаются «профессионалы».

— Звонят клиентам не отдельные злоумышленники, а работники профессиональных «контакт-центров». 40-50 % из них находится в тюрьмах. Мы фиксируем, что мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один call-центр из 50 «сотрудников» совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку. 70 % отказываются от разговора, а с остальными 30 % мошенники начинают работу. Доход — более 75 миллионов рублей в месяц, — рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

По словам представителей Сбербанка, «сценарий» периодически меняется: кому-то звонят «оперативники», кому-то – специалисты службы безопасности банка. Все они просят оформить кредит, а потом отменить его, перевести деньги на «безопасный счет» и так далее. Произошедшее мошенники просят сохранить в секрете, иногда угрожая уголовным преследованием за разглашение «секретной информации».

Что касается ликвидации преступников, руководство Сбербанка подчеркивает, что это задача правоохранительных органов, и работа ведется – в 2020 году в России были ликвидированы несколько мошеннических контакт-центров.

Проще профилактировать, чем раскрыть

В благовещенской полиции рассказали, что подобные дела раскрываются нечасто.

— Найти преступников очень трудно, ведь они часто работают не на территории Амурской области и даже не на территории России. Именно поэтому мы предпочитаем профилактировать данные преступления: всячески предупреждаем граждан, рассылаем памятки, рассказываем о таких мошенниках и просим не терять бдительности. Если вам звонят из службы безопасности банка, лучше положите трубку и сами перезвоните в банк по официальному номеру, — рассказала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Несмотря на профилактическую работу, количество обманутых граждан с каждым годом растёт. Если преступники снимают деньги со счета напрямую, дело возбуждается по статье 158 УК РФ (часть 3, пункт г) и квалифицируется как кража. В областной столице по данной статье в прошлом году было возбуждено 542 уголовных дела, за тот же период 2019 года — 288 дел.

— Если же человек сам берет кредит, неважно, лично или дистанционно, и сам переводит деньги на счёт мошенников, мы возбуждаем уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». За 9 месяцев 2020 года в Благовещенске было зафиксировано 828 случаев мошенничества, за тот же период прошлого года — 744 уголовных дела. Правда, в эту статистику входят не только случаи мошенничества с банками, но и все остальные, — отметила Татьяна Кутека.

О том, как не стать жертвами мошенников, напоминает амурчанам Следственный комитет области. Познакомиться с памяткой можно на официальном сайте ведомства. Подборка о различных видах мошенничества размещена на сайте управления МВД России по Амурской области. Будьте в курсе и не дайте себя обмануть.