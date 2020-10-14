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14октября
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сегодня, 11:20 0

Уганда открывает границы для туристов

Уганда открывает границы для туристов
Фото: stattur.ru

Уганда открывает границы для иностранных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet.

После закрытия на шесть месяцев, аэропорты начали принимать гостей из-за рубежа, въезжающих в страну с туристическими или деловыми целями.

В общественных местах им придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При себе путешественники должны иметь справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прилета.

По прибытии в аэропорт пассажиры должны пройти медосмотр, им измерят температуру. При появлении симптомов коронавируса иностранца отправят на лечение в больницу.

При вылете из Уганды путешественникам также нужно будет пройти тест — примерно за 72 часа до посадки в самолет.

Для туристов открыты все нацпарки, именно туда направляется большинство зарубежных гостей. На территории страны обитают горные гориллы — примерно половина всех, живущих на планете. Число участников экскурсий сокращено вдвое от привычного. Гиды должны обеспечить соблюдение социальной дистанции: не менее 1,5 метра между людьми и не менее десяти метров — между ними и гориллами.

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#коронавирус #туризм

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