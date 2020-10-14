В Благовещенске на улице Театральной не работали светофоры

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В Благовещенске сегодня утром отключились фидеры подстанции «Сетевая». Без электроснабжения остались потребители в районе улиц Кузнечной – Зейской – Политехнической – Конной, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Ремонтные работы производит бригада АО «АКС» «Амурэлектросетьсервис». Под отключение попали 17 многоквартирных домов и 44 дома в частном секторе.

В районе не работали светофоры, в частности, на улице Театральной – от ВДНХ до Зейской.

В 11:05 электроснабжение на подстанции «Сетевая» было восстановлено.