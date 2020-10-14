Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:14 0

В Благовещенске на улице Театральной не работали светофоры

В Благовещенске на улице Театральной не работали светофоры
Фото: pixabay.com

В Благовещенске сегодня утром отключились фидеры подстанции «Сетевая». Без электроснабжения остались потребители в районе улиц Кузнечной – Зейской – Политехнической – Конной, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Ремонтные работы производит бригада АО «АКС» «Амурэлектросетьсервис». Под отключение попали 17 многоквартирных домов и 44 дома в частном секторе.

В районе не работали светофоры, в частности, на улице Театральной – от ВДНХ до Зейской.

В 11:05 электроснабжение на подстанции «Сетевая» было восстановлено.

Просмотров всего: 390

#транспорт

распечатать


Общество 4

Завтра в Благовещенске изменят схему движения четырёх городских автобусных маршрутов
Общество 4

Благовещенские автобусы дезинфицируют «сухим туманом»
Общество 2

Ещё из четырёх городов России возобновили международные рейсы
Общество 4

Служебные авто Росгвардии перекрасят
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь