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14октября
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сегодня, 11:00 0

Архангельский экс-министр образования признался в развращении несовершеннолетних

Архангельский экс-министр образования признался в развращении несовершеннолетних
Фото: pixabay.com

Экс-министру образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявлено обвинение в развратных действиях, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-чиновнику администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц»)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2019 г. обвиняемый в соцсети вел переписку с двумя девочками в возрасте 12 и 14 лет, оказывая на них развращающее влияние. Одной из них он также отправил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

По месту работы и жительства подследственного провели обыски, были изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы, собирается доказательная база. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных спецподразделением УМВД РФ по Архангельской области. Гнедышева задержали 9 октября, он находится под домашним арестом.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону.

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