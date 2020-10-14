Архангельский экс-министр образования признался в развращении несовершеннолетних

«Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-чиновнику администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц»)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2019 г. обвиняемый в соцсети вел переписку с двумя девочками в возрасте 12 и 14 лет, оказывая на них развращающее влияние. Одной из них он также отправил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

По месту работы и жительства подследственного провели обыски, были изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы, собирается доказательная база. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных спецподразделением УМВД РФ по Архангельской области. Гнедышева задержали 9 октября, он находится под домашним арестом.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону.