Где сдать тест на антитела к COVID-19 (видео)

Сейчас заботиться о своём здоровье – это не только полезно, но и необходимо!

COVID-19 может протекать бессимптомно или в лёгкой форме. Как узнать, сталкивались ли вы с ним? Ответить на этот вопрос можно, сдав тест на антитела IgG и IgM. Проверили всё на себе и расскажем, где это можно сделать безболезненно и качественно.

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб-Хабаровск» находится по адресу: улица Шевченко, 44, 1 этаж.

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