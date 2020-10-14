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сегодня, 11:03 3

Где сдать тест на антитела к COVID-19 (видео)

Где сдать тест на антитела к COVID-19 (видео)

Сейчас заботиться о своём здоровье – это не только полезно, но и необходимо!

COVID-19 может протекать бессимптомно или в лёгкой форме. Как узнать, сталкивались ли вы с ним? Ответить на этот вопрос можно, сдав тест на антитела IgG и IgM. Проверили всё на себе и расскажем, где это можно сделать безболезненно и качественно.

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб-Хабаровск» находится по адресу: улица Шевченко, 44, 1 этаж.

Тел. +7 (4162) 51‒48‒54.

@unilaboratori

www.unilab.su

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    "Проверили всё на себе и расскажем, где это можно сделать безболезненно и качественно."

    И бесплатно?

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    1 час назад

    Такое ощущение, что когда человек с симптомами КОВИД звонит в скорую, и т.п. , ему назначают лечение НО НЕ БЕРУТ ТЕСТЫ на КОВИД. Не хотят портить статистику? Или просто хотят все переложить на самих граждан?

    Или просто уже все все равно)))

  • Evelina

    Evelina
    29 минут назад

    Всем на все пофиг, никто не знает как его лечить.

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