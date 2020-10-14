Чиновники Россельхознадзора в Приморье набрали взяток на 45 миллионов

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По информации пресс-службы Генпрокуратуры России, обвинение утверждено в отношении восьми фигурантов дела. Им придется отвечать в суде по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

По данным следствия, преступления совершили с апреля 2015 года по август 2016 года. Бывший руководитель Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области создал организованную преступную группу из подчиненных и доверенных лиц. Злоумышленники получали взятки от представителей компаний-экспортеров за быструю и беспрепятственную выдачу сертификатов для экспорта подкарантинной продукции. Всего они получили взятки от 17 компаний на сумму более 45,4 миллиона рублей.