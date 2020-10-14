Путин назначил Медведева главой комиссии по борьбе с новыми инфекциями

Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем комиссии назначен Дмитрий Медведев. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Задачи комиссии: оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, мониторить распространение заболеваний и анализировать состояние здоровья населения страны с помощью результатов научных исследований. В состав комиссии войдут главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие.

Просмотров всего: 1250

#коронавирус #здоровье

распечатать

zaretskaya