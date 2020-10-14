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14октября
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сегодня, 11:06 15

Путин назначил Медведева главой комиссии по борьбе с новыми инфекциями

Путин назначил Медведева главой комиссии по борьбе с новыми инфекциями
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем комиссии назначен Дмитрий Медведев. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Задачи комиссии: оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, мониторить распространение заболеваний и анализировать состояние здоровья населения страны с помощью результатов научных исследований.

В состав комиссии войдут главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Вот молодец Димон! И швец, и жнец, и на дуде игрец!

    И пофиг, что в школе на тройки учился. )))

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Назначение Димона кроме смеха ничего не вызывает. Просрет же все!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    амёба над бациллами.... интересный поворот)))

  • Epimetey

    Epimetey
    2 часа назад

    Пристроил дружка

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Ну а чо, все уже дружки Пу давно от ковида в профите, пришла и очередь Шмеле.

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Дедушка Крылов прав был.

  • Natalya Viktorovna

    Natalya Viktorovna
    2 часа назад

    Ой, беда, сейчас еще кучу мониторингов вывалят на голову в дополнение ко всем уже имеющимся и ни кому не нужным.

  • Таранов

    Таранов
    2 часа назад

    Вакцины нет, но вы держитесь !!! Так что ли

  • Грешный

    Грешный
    2 часа назад

    Ребята, это фиаско.

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    да ладно вам. Димон не нравится)

    Димон возглавлял правительство и вроде все бубнили ( то ни так и это не эдак), за то сейчас пришел Мишустин на смену Димону и что все увидели кроме увеличения налогов???

  • Незнайка из Солнечного города

    Незнайка из Солнечного города
    2 часа назад

    Вот сейчас-то заживем!!!!! Без вирусов!!!! Неужели правительство не понимает всей комичности ситуации))))?

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    а в чем комичность? Готовились к войне нашпиговывая Военный Комплекс баблом, а получилось беда пришла не оттуда

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    ВОЗ вообще распустить надо, но после того как перед всеми странами ответят за умалчивания инфы про Ковид

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Мы все умрем....

  • ой стыдно

    ой стыдно
    49 минут назад

    Ну держите ужесточение отчетности.

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