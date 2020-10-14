С начала года в Благовещенске произошло около тысячи аварий

В Благовещенске с начала года произошло 948 автомобильных аварий на перекрёстках. В них повреждены 1 943 автомобиля. В 87 ДТП погибли двое человек, а 132 получили травмы.

— Чтобы не спровоцировать ДТП, необходимо при приближении к перекрестку постепенно снижать скорость. Нужно соблюдать правила проезда перекрёстков и при необходимости предоставлять преимущество в движении. Также необходимо выполнять требования дорожных знаков и следить за сигналами светофора, — напоминает пресс-служба ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Всего с начала года 562 водителя привлечены к административной ответственности. За нарушение правил проезда перекрёстков предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Водителям следует помнить, что во время движения нельзя отвлекаться на телефон, поиск вещей или прослушивание музыки.

В 2018 году на регулируемом перекрестке улиц Театральной — Зейской произошла авария. Один из водителей нарушил правила проезда перекрёстка. В результате погиб ребёнок-пассажир 2013 года рождения. Благовещенца приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.