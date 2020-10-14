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14октября
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сегодня, 11:20 3

С начала года в Благовещенске произошло около тысячи аварий

С начала года в Благовещенске произошло около тысячи аварий

В Благовещенске с начала года произошло 948 автомобильных аварий на перекрёстках. В них повреждены 1 943 автомобиля. В 87 ДТП погибли двое человек, а 132 получили травмы.

— Чтобы не спровоцировать ДТП, необходимо при приближении к перекрестку постепенно снижать скорость. Нужно соблюдать правила проезда перекрёстков и при необходимости предоставлять преимущество в движении. Также необходимо выполнять требования дорожных знаков и следить за сигналами светофора, — напоминает пресс-служба ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Всего с начала года 562 водителя привлечены к административной ответственности. За нарушение правил проезда перекрёстков предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Водителям следует помнить, что во время движения нельзя отвлекаться на телефон, поиск вещей или прослушивание музыки.

В 2018 году на регулируемом перекрестке улиц Театральной — Зейской произошла авария. Один из водителей нарушил правила проезда перекрёстка. В результате погиб ребёнок-пассажир 2013 года рождения. Благовещенца приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

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#дети #дороги #ДТП

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    интересно бы узнать статистику количества аварий из качества дорожного покрытия

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    28ups, а вам не хотелось бы узнать, что в ПДД есть пункт, обязывающий водителей ТС выбирать правильную скорость движения.

  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Офисному планктону, а что у всех ямах и ухабах стоят обозначающие знаки?

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