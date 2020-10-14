В Хабаровском крае переведут на «удалёнку» беременных и людей с хроническими заболеваниями

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— В текущей ситуации мы не можем рисковать и просто обязаны отправить на дистанционную работу, на самоизоляцию, людей из группы риска, к которым относятся и беременные женщины, и люди с хроническими заболеваниями. Ещё раз подчеркну, что это требование будет обязательным к исполнению, — заявил и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

В перечень попадут граждане с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Им предоставят двухнедельный электронный больничный лист с возможностью его продления.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявили 110 случаев новой коронавирусной инфекции. Прирост за неделю составил 646 заразившихся, темпы роста заболеваемости значительно выше, чем были месяц назад. По словам руководителя Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой, в структуре заражений новой коронавирусной инфекцией 34 % случаев протекает в бессимптомной форме, 19 % — в легкой форме, 46 % случаев носят характер средней тяжести. Неизменным за неделю остается число случаев с тяжелой формой — 1,2 %. Санитарные врачи также фиксируют прирост заболеваний внебольничной пневмонией — 990 случаев за неделю.

Кроме того, еще одна мера, которая будет носить обязательный характер, — это тестирование граждан, вылетающих в северные районы Хабаровского края: Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский. Связь с этими районами осуществляется только по воздуху, для перелета нужен будет отрицательный тест на коронавирус.

Минимум на один месяц в Хабаровском крае отменяются спортивные соревнования с участием команд и спортсменов из других регионов Дальнего Востока и других субъектов РФ. Исключение составит только чемпионат России по дзюдо, запланированный на 7 ноября, но его организацию и проведение будет контролировать Роспотребнадзор. Также руководитель территориального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Хабаровского края предложила отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях и проработать вопрос строгого масочного режима и соблюдения социальной дистанции между зрителями. Ограничительные меры будут оформлены постановлением регионального правительства. Его на этой неделе подпишет врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае выявлено свыше 13,2 тысячи случаев заражения коронавирусом.