У Криштиану Роналду положительный тест на COVID-19
Португальский футболист Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно, пишет «Коммерсантъ».
«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не сыграет в матче сборной против Швеции»,— говорится в сообщении Федерации футбола Португалии. Сборная Португалии сыграет со сборной Швеции в рамках Лиги наций 14 октября.
Несколько дней назад в итальянском клубе «Ювентус», где играет спортсмен, и в сборной Португалии были выявлены сразу несколько случаев заражения COVID-19.
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