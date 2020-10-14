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14октября
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сегодня, 10:36 0

У Криштиану Роналду положительный тест на COVID-19

У Криштиану Роналду положительный тест на COVID-19
Фото: pravda-nn.ru

Португальский футболист Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно, пишет «Коммерсантъ».

«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не сыграет в матче сборной против Швеции»,— говорится в сообщении Федерации футбола Португалии. Сборная Португалии сыграет со сборной Швеции в рамках Лиги наций 14 октября.

Несколько дней назад в итальянском клубе «Ювентус», где играет спортсмен, и в сборной Португалии были выявлены сразу несколько случаев заражения COVID-19.

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#коронавирус #футбол

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