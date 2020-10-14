У Криштиану Роналду положительный тест на COVID-19

«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не сыграет в матче сборной против Швеции»,— говорится в сообщении Федерации футбола Португалии. Сборная Португалии сыграет со сборной Швеции в рамках Лиги наций 14 октября.

Несколько дней назад в итальянском клубе «Ювентус», где играет спортсмен, и в сборной Португалии были выявлены сразу несколько случаев заражения COVID-19.