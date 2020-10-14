Амурская область готова к осенним пожарам на 54%

Фото: 28.mchs.gov.ru

В ходе рабочего совещания, 13 октября, правительства Приамурья с главами муниципальных образований области рассматривали вопрос о готовности региона к осеннему пожароопасному периоду, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

По информации полученной от министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексея Венглинского Приамурье готово к осенним пожарам на 53,6%. Все районы продолжают подготовку к пожароопасному сезону: очищают «опасные участки», ликвидируют не санкционированные свалки и бесхозные строения, окашивают травы и создают минерализированные полосы вокруг населенных пунктов.

Лучшая подготовка отмечена на территории 6 городов: Тында (100%), Свободный (85,9%), Зея (82,5%), Белогорск (78,4%), Благовещенск (83,9%), ЗАТО Циолковский (100%) и 4 районов: Тындинского (99%), Константиновского (67,5%), Серышевкого (67,3%) и Зейского (64,5%).

Самый низкий процент по подготовке выявлен в Шимановске (35,1%), Ивановском (32,3%), Белогорском (40,1%), Ромненском (38,7%), Благовещенском (40,1%) и Магдагачинском (34,6%) районах.

– Подготовка населенных пунктов к осеннему пожароопасному периоду продолажается, главы муниципалитетов стараются выполнить все мероприятия до снега. Однако на территории некоторых районов работы приостановлены из-за осадков: там идет снег и дождь, – прокомментировал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

В ходе рабочего совещания заслушали доклады глав Ивановского и Магдагачинского районов. В них выявлен самый низкий процент подготовки к пожароопасному периоду. Руководители муниципальных образований пообещали активизировать работу по подготовке населенных пунктов к осенним пожарам.