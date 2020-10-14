Учитель из Амурской области поделился своими предложениями для будущего школьного образования

Учитель из Приамурья Александр Раков принял участие в Молодёжном педагогическом форуме «Линейка». Форум проходил в смешанном онлайн и офлайн формате, в нём приняли участие порядка 100 педагогов из 30 регионов страны. На мероприятие участники обсуждали новые подходы в работе, учитывали и условия пандемии, сообщает пресс-служба форума.

Амурскую область на форуме представил учитель географии лицея № 6 города Благовещенска.

— В течение двух дней проведения форума «Линейка» наша группа пробовала проработать несколько проблем, которые существуют в современном образовании. Нашей группе по душе оказалась проблема неумения детей ориентироваться в поступающей информации и боязнь говорить на «сложные» темы с родителями. В результате двух дней работы, нами была предложено проведение открытых дискуссий между подростками и родителями при участии психологов, педагогов и других специалистов, — рассказал Александр Раков.

Молодой специалист считает, что в «школах будущего» должно быть как можно больше кружков и активностей, так, по мнению Александра, можно будет отвлечь детей от гаджетов, которые они используют, потому как нет другой альтернативы. Также преподаватель считает, что программа в школах должна быть более мобильна, и легче подстраивалась под определённые классы.

— Учебные программы, которые сейчас должны быть запланированы в начале сентября, без изменений проходят через весь учебный год. А ведь некоторые классы могут усвоить тему, на которую отводится 3 урока и за один, зато другая, на которую учитель выделил один урок – окажется детям непонятной. Было бы хорошо, если учитель мог в течение года изменять свою программу, ориентируясь на ситуацию, — отметил педагог.