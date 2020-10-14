Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 1

В Амурской области выздоровели 89% людей с коронавирусом

В Амурской области выздоровели 89% людей с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Приамурье занимает первое место в ДФО по доле выздоровевших от COVID-19. В области уже выздоровели 89 % людей с коронавирусом. Инфографику по количеству выздоровевших подготовил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Справились с COVID-19 больше всего жителей Чукотского АО и Амурской области. На втором месте — Приморье. Здесь выздоровели 85% пациентов. В Бурятии коронавирус победили 83% заболевших. А меньше всего выздоровевших оказалось в Еврейской автономной области — 62%.

Всего в ДФО за всю пандемию коронавирусом заболело 73 628 человек. Выздоровели 77% граждан — четвёртый результат по стране. Наибольший показатель в Сибирском федеральном округе — 81%, наименьший — в Северо-Западном федеральном округе — 69%.

Просмотров всего: 89

#коронавирус

распечатать


В России и мире

У Криштиану Роналду положительный тест на COVID-19
Коронавирус 3

В Амурской области выявили 54 новых заражения коронавирусом
Общество 5

Для работы в поликлиниках Благовещенска планируют набрать 100 волонтеров
Коронавирус 3

В Свободном запретили проводить массовые мероприятия
Комментарии
Показать все (1)
  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    3 минуты назад

    В шапке сайта АИ приведена актуальная информация о заболевших/выздоровевших/умерших людей с Covid-19 в Амурской области. На текущий момент их 4887/3144/57. А теперь немного математики: 3144/(4887-57)*100=65 (шестьдесят пять процентов). Кому верить?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь