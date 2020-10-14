В Амурской области выздоровели 89% людей с коронавирусом

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Приамурье занимает первое место в ДФО по доле выздоровевших от COVID-19. В области уже выздоровели 89 % людей с коронавирусом. Инфографику по количеству выздоровевших подготовил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Справились с COVID-19 больше всего жителей Чукотского АО и Амурской области. На втором месте — Приморье. Здесь выздоровели 85% пациентов. В Бурятии коронавирус победили 83% заболевших. А меньше всего выздоровевших оказалось в Еврейской автономной области — 62%.

Всего в ДФО за всю пандемию коронавирусом заболело 73 628 человек. Выздоровели 77% граждан — четвёртый результат по стране. Наибольший показатель в Сибирском федеральном округе — 81%, наименьший — в Северо-Западном федеральном округе — 69%.