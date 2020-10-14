Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов в суде признал себя виновным

«Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов в понедельник в Санкт-Петербургском городском суде.

Также он признал себя виновным в незаконном хранении оружия.

Ранее в ходе судебного следствия ученый отказывался отвечать на вопрос суда о признании вины.

Также Соколов уже почти час рассказывает о занятии военно-исторической реконструкцией, своих научных работах, опыте преподавания в Сорбоннском университете и награждении Орденом Почетного легиона. Его монолог эмоционален, временами ученый переходит на французский язык.

«Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший, который считает себя Наполеоном, а человек, который отдал свою жизнь на создание военно-исторической реконструкции в России, (...) автор 110 научных работ, 17 монографий; человек, которого награждал президент Франции», — заявил Соколов в суде.

Историк был возмущен, когда обвинение и суд прерывали его с просьбой говорить «ближе к сути предъявленного обвинения».

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент «Понасенков и преступная группа», которые в течение двух лет оказывали на него «психотравмирующее воздействие». Специалисты признали Соколова вменяемым.