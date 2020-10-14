Дети-инвалиды из Бурейского района научатся ставить спектакли

Фото: amurobl.ru

В Бурейском районе реализуют проект под названием «Шагаем вместе с куклой». Его придумала и воплотила в жизнь неравнодушная амурчанка Альбина Истомина.

Идея ставить кукольные спектакли вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья у Альбины появилась после общения с родителями особенных ребят. В прошлом году Альбина Истомина вместе с волонтёрами приезжали к таким ребятам со спектаклями прямо домой.

Теперь к организации театральных мероприятий амурчанка решила привлечь и самих детей-инвалидов. С просьбой об этом к ней обратились родители особенных ребят. Так появился проект «Шагаем вместе с куклой». На его реализацию девушка выиграла в конкурсе Росмолодёжи грант на сумму 100 тысяч рублей.

— Эти средства потратили на покупку оборудования, необходимого для мини-постановок. Научат детей этому волонтёры. Поучаствовать в проекте смогут около 20 ребят с инвалидностью. Проходить занятия будут на базе волонтёрского корпуса «Согласие», — рассказала Альбина Истомина.

Альбина занимается и другими проектами, цель которых — помочь детям с различными заболеваниями. В этом году волонтёры отряда «Смайл» пройдут обучение в рамках проекта «От дружбы до заботы», чтобы правильно взаимодействовать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для которых они проводят различные мероприятия.

В прошлом году Альбина Истомина инициировала акцию «Погуляй со мной». Её цель — улучшить коммуникацию с особенными детьми и помочь им адаптироваться в обществе. Особенные дети смогли встать на лыжи и прокатиться по Савельевской трассе с помощью волонтёров. После прогулки ребят угостили горячим чаем и пригласили на общее фото. В этом году добровольцы надеются продолжить эту акцию, сообщает портал правительства Приамурья.