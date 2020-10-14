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14октября
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сегодня, 09:50 1

В Благовещенске заканчивают ремонт улицы Ленина

В Благовещенске заканчивают ремонт улицы Ленина

Сегодня, 14 октября, в столице Приамурья на улице Ленина начали укладывать нижний слой асфальтобетона. Подрядчик ООО «Сервер» выполнит работы по этой улице от Пионерской до Шевченко.

— Сейчас на участке почти готово основание под асфальтобетон. Сегодня и завтра мы будем укладывать нижний слой и «поднимем» колодцы. А уже в начале следующей недели уложим верхний слой асфальта, — рассказал производитель работ ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Этот участок ремонтируется последним в рамках проекта по замене инженерных сетей. После, рабочие отремонтируют перекресток Шевченко – Ленина и установят дорожные знаки. А вот остальные участки улицы уже готовы к сдаче в эксплуатацию. Полностью ремонт закончится 25 октября.

Напомним, модернизация инженерных сетей на Ленина началась в мае. Специалисты заменили сети водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжение и тепловые сети. Сроки ремонта сдвинулись из-за частных осадков, проблем с сетями и появления дополнительных работ, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дороги

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