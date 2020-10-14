Площадка для проведения чемпионата WorldSkills появилась в Амурском колледже строительства и ЖКХ

Новая площадка для проведения чемпионата WorldSkills по компетенции «электромонтаж» появилась в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

— Уникальная площадка создана в этом году на целевые средства из бюджета области — порядка 3 миллионов рублей. Она предназначена для чемпионата WorldSkills регионального уровня по компетенции «электромонтаж», а также проведения демонстрационного экзамена. Там не только установлено современное оборудование, но и выдержано правильное расположение объектов, выполнены все требования, необходимые для проведения соревнований, — рассказал директор колледжа Евгений Тарлаков.

Также в колледже оборудована и мастерская для подготовки к престижным соревнованиям.

— На сегодняшний день мы активно готовимся к региональному этапу WorldSkills как раз в этой мастерской, здесь же проводим занятия в рамках учебных программ. Для участия в чемпионат выбрали двух наиболее способных обучающихся. Ребята с удовольствием оттачивают навыки электромонтажа на современном оборудовании, самостоятельно создают программы. Для тренировок и проведения чемпионата у нас имеется 10 логических контроллеров, и регуляторы частоты. Это то оборудование, которое сегодня используется во всех современных аппаратах, в том числе в системе «Умный дом», пользующейся в мире все большей популярностью, — рассказал мастер производственного обучения электротехнических специальностей Амурского колледжа строительства и ЖКХ Константин Лучников.

В будущем в колледже планируется создать ещё четыре площадки для проведения чемпионатов WorldSkills по компетенциям «сантехника», «газоснабжение», «BIM проектирование» и «облицовочные работы». Чтобы их обустроить, в здании колледжа сделают перепланировку, сообщает пресс-служба областного минстроя.