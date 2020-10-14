По улице Театральной в Благовещенске высадили саженцы амурского бархата

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В рамках общегородской акции «Город берегу» в Благовещенске высадили 200 саженцев амурского бархата. Молодые 10-летние деревья появились на улице Театральной от Амурского крестьянского центра ВДНХ до улицы Ленина.

— Деревья старше 10 лет. Все они приживутся. Лист у амурского бархата красивый, похож на лист ореха маньчжурского. Дерево раскидистое, вырастает достаточно высоким. Сейчас мы высаживаем 200 деревьев, а всего по обе стороны улицы Театральной высадим 250 растений, — сообщила Людмила Подсветова, генеральный директор ООО Плодопитомник «Свободненский».

По словам специалистов, бархат — это одно из древнейших растений на Земле, он рос ещё в доледниковый период. Сейчас это дерево в России растёт только в лесах Дальнего Востока.

10 октября, во время общегородского субботника, специалисты питомника «Свободненский» высадили 171 рябину на улице Калинина от Октябрьской до Тенистой. Всего октябре на двух магистральных улицах Благовещенска планируют высадить 500 крупномеров бархата и рябины с соблюдением всех технологических требований. Деревья приобрели за счёт средств городского бюджета, сообщает пресс-служба админитрации города Благовещенска.