Библиотекари из Тамбовки нашли «клад» в старой книге

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Сотрудники библиотеки села Тамбовка нашли в книге «клад». Денежные купюры 1995 года были спрятаны среди страниц издания.

«Сотрудники библиотеки в одной из книг Джона Стейнбека нашли денежные купюры образца 1995 года. Эта находка вызвала много эмоций и воспоминаний о временах двадцатипятилетней давности. Пересчитав деньги, выяснили, что их 19 тысяч рублей. Сделали предположение, что читатель, взявший книгу, использовал ее как тайник, но потом забыл об этом и сдал в библиотеку», — рассказали сотрудники библиотеки на странице учреждения в Инстаграме.

Работники библиотеки обратились к своим подписчикам с вопросом — помнят ли они, что можно было купить на эту сумму в далёком 1995 году.

«Сестра подсказывает, что кило «барбарисок» можно было купить, либо полкило шоколадных. Но я не помню, хоть и старше её», — поделилась одна из подписчиц в комментариях.

«Я помню, что жвачки у школы стоили 20 копеек. Прочая мелочёвка сладкая по 50 копеек — 1 рублю продавалась. Так что, думаю, на 19 рублей можно было горсть всяких мелких сладостей взять», — вспоминает другой подписчик.

«На 5 000 тысяч можно было купить шоколадку Alpen Gold и лимонад "Буратино" 1,5 литра. Очень хорошо помню. Бабушка с пенсии давала 5 тысяч», — отметила ещё одна амурчанка.

Кто-то из подписчиков предположил, что на эти деньги в то время можно было приобрести иностранную иномарку. Ещё амурчане предложили сотрудникам библиотеки отыскать хозяина купюр и вернуть ему забытый «клад».