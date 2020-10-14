«Космофест Восточный-2020» в Приамурье: прямая трансляция на Амур.инфо

Фото: @kosmofest.amursu.ru

Мероприятия фестиваля начнутся в 09:00.

С утра в эфире расскажут о программе мероприятий. Затем на торжественном открытии в 10:00 пройдут TED-лекции. Их проведут представители правительства области, АмГУ, руководства Роскосмоса и сами космонавты. Ближе к обеду начнётся онлайн-хакатон в школах ДФО с участием летчика-космонавта Михаила Корниенко.

В обед откроют обновленную экспозицию в АмГУ, а потом расскажут о перспективном развитии космодрома Восточный. Днём участники прослушают лекцию «Страницы отечественной космонавтики. Как все начиналось. Люди и события». На фестивале также можно будет задать «100 вопросов космонавту» и поиграть в «Космический квиз» — викторину о космосе.

В 14:00 начнётся прямое включение онлайн-трансляции пуска со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем длительной экспедиции МКС-64 с участием летчика-космонавта, Героя России Владимира Джанибекова и лётчика-космонавта, Героя России Михаила Корниенко.