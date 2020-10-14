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14октября
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«Космофест Восточный-2020» в Приамурье: прямая трансляция на Амур.инфо

«Космофест Восточный-2020» в Приамурье: прямая трансляция на Амур.инфо
Фото: @kosmofest.amursu.ru

В среду, 14 октября, в Приамурье стартует «Космофест Восточный-2020». На фестивале расскажут о космосе, истории его покорения, а также устроят увлекательную игру. Участников ждёт даже прямое включение с запуска ракеты-носителя с космодрома Байконур. Трансляция всех мероприятий — на Амур.инфо.

Мероприятия фестиваля начнутся в 09:00.

С утра в эфире расскажут о программе мероприятий. Затем на торжественном открытии в 10:00 пройдут TED-лекции. Их проведут представители правительства области, АмГУ, руководства Роскосмоса и сами космонавты. Ближе к обеду начнётся онлайн-хакатон в школах ДФО с участием летчика-космонавта Михаила Корниенко.

В обед откроют обновленную экспозицию в АмГУ, а потом расскажут о перспективном развитии космодрома Восточный. Днём участники прослушают лекцию «Страницы отечественной космонавтики. Как все начиналось. Люди и события». На фестивале также можно будет задать «100 вопросов космонавту» и поиграть в «Космический квиз» — викторину о космосе.

В 14:00 начнётся прямое включение онлайн-трансляции пуска со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем длительной экспедиции МКС-64 с участием летчика-космонавта, Героя России Владимира Джанибекова и лётчика-космонавта, Героя России Михаила Корниенко.

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#вузы #космос

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