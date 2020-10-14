Выбор читателей за 13 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 13 октября.

Корреспондент Амур.инфо поговорил с благовещенкой, которая вышла замуж за китайца, родила ребёнка и уже несколько лет живёт в Китае. Анна рассказала, как люди в приграничном городе жили в период строгого карантина, насколько сейчас боятся вируса и как изменилась их жизнь в отсутствие русских в Хэйхэ.

В пятницу, 9 октября, в селе Косицино Тамбовского района погиб 17-летний подросток. Парень работал на местном зерновом дворе. По словам очевидцев, его задавило соей во время выгрузки.

В Амурской области лабораторно подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 29 новых заражений.

Правительство Приморского края возобновляет лечение заразившихся коронавирусной инфекцией в четырёх медицинских учреждениях. Как передаёт ТАСС, коэффициент распространения вируса в регионе составляет 1,07.