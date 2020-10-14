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14октября
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сегодня, 08:30 0

Ноутбуки, принтеры и сканеры: в образовательные учреждения Приамурья поступает новая техника

Ноутбуки, принтеры и сканеры: в образовательные учреждения Приамурья поступает новая техника

В учреждения образования поступит свыше 2,5 тысячи единиц различной цифровой техники. Ноутбуки, принтеры, сканеры и интерактивные комплексы стали доступны благодаря нацпроекту «Образование». Об этом рассказали в региональном минобре.

Если в прошлом году новой техникой смогли обеспечить только десять школ и один колледж, то в этом году количество заведений значительно выросло. Планируется, что к 2020-2021 учебному году в 55 школ доставят 2 276 единиц техники, а девять колледжей получат 366 единиц оборудования.

— Благодаря поступившей технике в школе оборудовано два компьютерных класса. Мы и ранее старались закупать компьютерную технику, однако так масштабно сделать это не представлялось возможным, за исключением прошлого года, когда в учреждении была открыта «Точка роста». Цифровые технологии позволяют детям посещать онлайн-занятия, бывать на виртуальных экскурсиях, проходить профориентационные тесты, участвовать в конкурсах и олимпиадах в формате онлайн. Кстати, в этом году посредством цифровых образовательных ресурсов наши дети поучаствовали во всероссийском конкурсе «Большая перемена», где стали полуфиналистами, — поделилась директор школы села Овсянка Лариса Медведева.

Также ученики и педагоги амурских школ получат доступ к интернету. Оператор сотовой связи провёл проводной интернет в 77 образовательных организаций. Минимальная скорость для городских учреждений — 100 мегабайт в секунду, для сельских — 50.

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#образование #школа

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