Гороскоп 14 октября: Тельцам не стоит строить планы, а Скорпионов ждут приятные хлопоты

Восход Солнца: 06:50

Заход Солнца: 17:40

Солнце в Весах.

Овен. Этот день желательно провести в спокойном темпе. Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все плюсы и минусы вашего положения и наметить план деятельности на ближайшее время.

Телец. Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами.

Близнецы. Этот день мало подходит для разрешения спорных вопросов и судебных дел - исход скорее всего будет для вас неблагоприятен. Претензии к близкому человеку могут привести к скандалу. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

Рак. Не бойтесь показать свою зависимость от любимого человека, это не сделает вас слабым. Гнев, который вы не всегда умеете сдерживать, может привести к серьезной ссоре, предупреждают звезды.

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Лев. Сегодня вероятны ошибки при оформлении документов, негативные результаты при обращении к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Удача может отвернуться от вас в любой момент.

Дева. Неблагоприятный для общения день. Сегодня возможны проблемы в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвка с друзьями. Ваше нечуткое отношение и открытая грубость будут раздражать окружающих и приведут к скандалам.

Весы. Возможны новые знакомства. Напряженный день. Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как вы планировали. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы.

Скорпион. День принесет приятные хлопоты. Вы сможете с успехом завершить все дела, так как положение планет будет способствовать этому. Вечер обещает быть спокойным. Вы ощутите комфорт, необыкновенную надежность положения, веру в свои силы.

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Стрелец. Не позволяйте знакомым слишком критично отзываться о вашем близком человеке или комментировать те моменты, которые касаются исключительно вашей личной жизни. День сулит удачу при обращении к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации.

Козерог. Вам советуют сегодня сегодня заняться чем-то таким, что приносит искреннее удовольствие, а работу можно и перенести на другой день. День очищения и покаяния. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах: как положительные, так и отрицательные.

Водолей. В этот день нужно больше наблюдать и слушать, чем говорить без умолка. Ваше мнение будет важно в кругу семьи, но не за ее пределами. День отмечен борьбой двух начал - добра и зла. Возможно, он начнется с раздражения и ссор.

Рыбы. Вам будут удаваться переговоры и дипломатия, воспользуйтесь! Постороннее влияние, ложный совет илисубъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев