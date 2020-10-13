Россия неуязвима перед санкциями Запада, считают в Германии

Западные политики обсуждают возможность ужесточения экономических санкций против России, но ситуация изменилась и значительно отличается от положения дел в прошлые годы, говорится в статье.

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — приводится в публикации мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.

За время кризиса Россия значительно нарастила свои резервы. Как напоминает Цшэпитц, недавно их объем достиг рекордного уровня — 600 миллиардов долларов. Это произошло даже несмотря на сохранение антироссийских санкций и на не самые высокие цены на нефть, которые, по мнению автора, являются главным источником доходов России.

К таким успешным результатам, как полагает журналист, привела экономическая политика президента Владимира Путина. По мнению Цшепитца, российский лидер «имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере». Из них автор особенно выделяет стратегию по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки. Также эксперт подчеркивает важность реструктуризации российских валютных резервов, а именно отказ от доллара в пользу увеличения запасов золота.

Именно благодаря всем этим действиям, по мнению Цшепитца, российские резервы смогли достичь рекордных показателей. Автор указывает, что только в этом году государственная казна дополнительно получила 47 миллиардов долларов, причем доля золота (с учетом роста цен на него) составила около 38 миллиардов.