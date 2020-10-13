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13октября
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сегодня, 18:57 2

Финансовые вложения в амурские ТОРы превысили 1,7 триллиона рублей

Финансовые вложения в амурские ТОРы превысили 1,7 триллиона рублей

В областной столице прошли заседания наблюдательных советов территорий опережающего развития «Белогорск» и «Свободный». Председательствовал на них лично губернатор области Василий Орлов.

«Как отметили участники заседания, в целом среди субъектов Дальневосточного федерального округа Амурская область уже входит в тройку лидеров по объему инвестиций. Сегодня резиденты трех территорий опережающего развития реализуют свои проекты в самых разных отраслях экономики. В перспективе реализация проектов позволит создать в регионе больше 5,5 тысячи дополнительных рабочих мест», сообщает сайт областного правительства.

Так, на территории опережающего развития «Свободный» реализуют сегодня наиболее значимые и крупные объекты. Она включает девять резидентов. Компании «Газпром переработка Благовещенск», «Амурский ГХК» являются якорными в создании нефтегазохимического кластера. Здесь же ведется строительство Свободненской ТЭС для нужд Амурского газоперерабатывающего завода. Резиденты «Смена», «Индустрия» и «ПТК "Пчёлы-Свободный"» обеспечивают крупнейшие строительные площадки бетоном. Также на площадке «Сковородино» данной территории продолжает проектно-изыскательские работы АО «Технолизинг», которое реализует проект по созданию производства метанола мощностью 1 миллион тонн в год, сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Во время обсуждения по ТОР «Белогорск» участники разобрали план мероприятий, созданный для того, чтобы заинтересовать действующих и потенциальных инвесторов. Акцент сделали на ключевом преимуществе данной территории как агропромышленного кластера, не имеющего аналогов в других регионах Дальнего Востока.

— Наблюдательные советы – тот важный механизм, который позволяет нам держать руку на пульсе в части создания необходимых условий для работы резидентов каждой ТОР. В рамках заседаний мы комплексно рассматриваем работу действующих и перспективы потенциальных резидентов. Совместно с федеральными структурами и управляющей компанией «Амурская» обсуждаем этапы реализации проектов и возможности расширения границ территорий. Благодаря такому системному подходу к работе и слаженному взаимодействию всех ведомств сегодня по соглашениям совокупный объем инвестиций в амурские ТОР уже превысил 1,7 триллиона рублей, а инвесторы имеют все возможности для максимально эффективной реализации своих проектов, — подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
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  • Базилевс

    Базилевс
    2 часа назад

    1,7 ТРИЛЛИОНА ВЛОЖИЛИ ЧУДО-ИНВЕСТОРЫ, ПОЛУЧАТ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ-все условия созданы! бАРЫГИ работают в поте лица ...а на больных детей смсками собираем!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Меня терзают смутные сомнения, что 99% ентих "инвесторов" желтолицые "братья" из-за Амура....

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