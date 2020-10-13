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13октября
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сегодня, 18:17 0

Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»

Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»
Фото: aminoapps.com

Американский писатель-фантаст, знаменитый «Король ужасов» поделился впечатлениями в Twitter от просмотра сериала «Эпидемия» Павла Костомарова, который транслируется на Netflix, сообщает РБК.

«Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Незначительный спойлер: мелкий пацан — заноза в заднице», — написал Кинг.

В следующем твите Кинг заявил, что сериал похож на спагетти-вестерн, «только со снегом и смертельным вирусом». «Выглядит круто. Некоторые моменты сняты шиворот навыворот. Почему? Не знаю». И снова отметил, что «пацан все еще заноза в заднице».

Сериал «Эпидемия», вышедший в 2019 году, рассказывает о неизвестном вирусе, который выкосил подавляющее большинство жителей Москвы, превратив город в ожесточенное поле боя, где каждый из уцелевших борется за выживание. Главные роли исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак.

Основой сериала стал дебютный роман российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Адаптацией текста занимались Роман Кантор и Алексей Караулов. Режиссером выступил Павел Костомаров, продюсерами — Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В сентябре Netflix приобрел права на показ «Эпидемии» в рамках программы Netflix Originals и перевел сериал на 12 языков. Премьера «To The Lake» на стриминговом сервисе состоялась 7 октября. Спустя сутки он занял восьмое место в топ-10 популярных сериалов Netflix, уступив новым сезонам «Гриффинов» и «Американской семейки».

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#кино

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