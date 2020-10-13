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13октября
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сегодня, 17:10 0

Туристка из Канады после череды несчастий вернула украденные из Помпей древние артефакты

Туристка из Канады после череды несчастий вернула украденные из Помпей древние артефакты
Фото: about-planet.ru

Женщина через 15 лет вернула украденные в Помпеях артефакты, решив, что они приносят ей несчастья, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом с признанием вины.

Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. «Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье», — написала она.

Женщина добавила, что она усвоила урок и просит «прощения у Бога».

«Сейчас мне 36 лет, и у меня дважды был рак молочной железы», — призналась она. — В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких.

Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели «много негативной энергии ... связанной с этой землей».

Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.

Николь не единственная, кто раскаялся и признался в преступлении. Было еще одно исповедальное письмо от супружеской пары из Канады, а также несколько камней, украденных с места раскопок в 2005 году.

«Мы взяли их, не думая о боли и страданиях, которые бедные люди испытали во время извержения Везувия и ужасной смерти, — писали они. — Мы сожалеем. Пожалуйста, простите нас за этот ужасный поступок. Пусть их души покоятся с миром.

За эти годы на место вернули так много украденных предметов, что для них был создан музей.

Но некоторые воры пытались продать «части Помпей» онлайн. В 2015 году камень, извлеченный из руин в 1958 году, был выставлен на eBay.

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#жизнь #история

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